Депортированные жители Эстонии приняли участие в акции «Бессмертный полк»

Депортированные из Эстонии граждане приняли участие в акции «Бессмертный полк» в пограничном со страной Ивангороде Ленинградской области. Участники шествия поделились с корреспондентом 5-tv.ru историями о своих героических предках.

Участники шествия из первых рядов несли баннер «Бессмертный полк Эстонии». Позади них шли десятки горожан и гостей города с именными табличками их героических родственников. У кого-то в руках было сразу несколько фотографий членов их семьи.

Участник марша по имени Дмитрий Долгов рассказал о своем дедушке, Долгове Владимире Кирилловиче. Он служил в Псковской области. В августе 1943-го ему исполнилось 18 лет, и в октябре того же года его призвали в армию. Владимир Кириллович прошел всю войну, вернулся домой и создал семью.

«Он не любил вспоминать о войне, очень сухо говорил. Но мы всегда знали, что он переживал всю свою жизнь [об этом]», — сказал Дмитрий.

Участник акции Алексей Есаков, депортированный из Эстонии несколько лет назад, тоже рассказал про своего дедушку — Яровкина Ивана Иосифовича.

«Это мой дед, который в 1937–1938 годах защищал границу СССР, а закончил войну в 1947-м после победы над милитаристской Японией. Дед запомнился как очень добрый человек», — поделился мужчина.

В этот священный праздник участники акции пожелали всем мира, ведь его так его потерять.

«Мира, счастья, любви, солнечный дней побольше, чтобы каждый занимался своим любимым делом», — пожелал всем Алексей Есаков.

Зою Палямар власти Эстонии также выдворили из страны в статусе «негражданина». Женщина пришла на акцию с фотографией своего дедушки Сергея Гавриловича Гуденко и его братьев — Никанора и Петра. Они ушли на фронт все вместе.

«Сергей Гаврилович Гуденко стал одним из первых героев Советского Союза в 1938 году, будучи рядовым красноармейцем на озере Хасан. Он совершил подвиг и стал героем», — рассказала она.

Уже после начала Великой Отечественной войны дед женщины смог повторить свой подвиг, только теперь не в Японии, а на Украине. О нем даже сняли документальный фильм «Первые четыре часа войны».

