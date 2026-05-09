На Саур-Могиле в ДНР развернули самое большое Знамя Победы в мире

Фото, видео: Telegram/Пушилин Д.В./PushilinDenis; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Во время торжественной церемонии глава региона Денис Пушилин вручил бойцам и военнослужащим Вооруженных сил России почетные награды.

На мемориальном комплексе Саур-Могила в Шахтерском районе Донецкой Народной Республики прошли праздничные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Кадры с места публикует 5-tv.ru.

У мемориала активисты «Молодой Республики» и «Молодой гвардии Единой России» развернули самое большое Знамя Победы в мире. Его размер составляет 65 на 35 метров.

Во время торжественной церемонии глава ДНР Денис Пушилин вручил бойцам и военнослужащим Вооруженных сил России золотые медали Героя ДНР. После этого в храме прошла панихида по погибшим.

«На легендарном кургане Саур-Могила каждый камень помнит цену наших побед. Оглядываясь вокруг, твердо понимаешь: мы не имеем права отступить. Эта высота дважды становилась тем самым рубежом, где наши предки, а затем и современники остановили врага. Первый раз — в 1943 году», — отметил Пушилин в канале мессенджера МАКС.

Завершились памятные мероприятия восхождением на вершину Саур-Могилы и возложением цветов у Вечного огня. Участники почтили память советских солдат и офицеров, погибших в боях за Донбасс.

Саур-Могила имела важное значение в годы Великой Отечественной войны. В 1943 году бои за эту высоту стали частью Донбасской стратегической наступательной операции Красной армии. С вершины кургана открывался широкий обзор, поэтому там находился центральный наблюдательный пункт 6-й армии вермахта.

На склонах Саур-Могилы погибли более 20 тысяч советских солдат и офицеров. Мемориальный комплекс остается одним из главных символов воинской славы и памяти о подвиге защитников Донбасса.

Ранее на Красной площади в Москве прошел Парад Победы, посвященный 81-й годовщине подвига советского народа в Великой Отечественной войне. Несмотря на изменения в формате, торжественное шествие сохранило масштаб, значение и особую роль для всей России.

Также во время трансляции Парада Победы показали слаженную работу российских военных в зоне специальной военной операции. Зрителям представили почетную службу военнослужащих разных видов и родов войск, в том числе бойцов на передовой и тех, кто несет боевое дежурство и боевую службу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.