Путин: победа всегда была и будет за нами

Несмотря на развитие технологий и способов ведения боя, судьбу страны всегда будут вершить ее граждане.

Победа всегда была и будет за нами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе речи на параде Победы в Москве.

Несмотря на развитие технологий и способов ведения боя, судьбу страны всегда будут вершить люди — народ России.

«Каждый вносит личный вклад в победу. Она куется и на поле боя, и в тылу. Твердо уверен, что наше дело правое. Мы вместе! Победа всегда была и всегда будет за нами!» — сказал российский лидер

Путин отметил, что главная составляющая успеха — наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть. Наша страна очень сплочена и способна выдержать любые испытания, ведь у нас — общая цель.

«Слава народу победителю, слава ветеранам, слава вооруженным силам России. С праздником вас, с Днем Победы! Ура!» — добавил Путин.

В этом году Россия отмечает 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Парад на Красной площади начался в 10:00 по московскому времени. В нем приняли участие представители высших военных учебных заведений и различных родов войск Вооруженных сил России.

В связи с оперативной обстановкой воспитанники суворовских и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов не будут участвовать в параде. Не будет и демонстрации военной техники.

