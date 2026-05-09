«Несравнимая радость»: парад Победы состоялся в Екатеринбурге

В Екатеринбурге состоялся парад в честь Победы в Великой Отечественной войне

В Екатеринбурге состоялся парад Победы. По главной площади города прошли 1,6 тысячи представителей всех родов войск, передает корреспондент «Известий» Нина Катаева.

В торжественном мероприятии приняли участие военнослужащие сухопутных войск, противовоздушной обороны, специалисты связи, радиоэлектронной борьбы, отдельно прошла колонна женщин-военнослужащих.

Парад посетил ветеран Великой Отечественной войны Мавлий Галиакбаров. Он отметил, что пришел с прекрасным настроением. Торжественные мероприятия ветеран посещает ежегодно. Особое удовольствие в этот день Галиакбаров получил от посещения детского сада.

«Все пришли, поздравили. Очень прекрасно, я очень доволен. И самое главное — в детский сад пригласили. Я очень люблю детей. Там они прекрасно выступили, я очень рад, очень доволен», — отметил Галиакбаров.

Свои эмоции, тогда в 1945 году, ветерану сложно передать — это была «несравнимая радость».

«Это ни представить, ни рассказать, какая радость была у нас. Это несравнимая радость. Это друг друга обнять, друг друга подбросить», — поделился ветеран.

