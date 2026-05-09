Глава Подмосковья передал «Золотую звезду» Героя России родным летчика Терехина

Почетное звание ас времен Великой Отечественной войны получил посмертно в марте 2026 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ Владимир Кравченко передали «Золотую звезду» Героя России родственникам знаменитого летчика Николая Терехина. Церемония прошла в городе Видное.

Николай Терехин — ас времен Великой Отечественной войны, он стал одним из двух советских летчиков, трижды совершивших воздушный таран.

«Благодаря таким людям, как Николай Васильевич Терехин, мы и отмечаем Победу 9 мая. В эти дни особенно важно, чтобы наши дети, внуки, правнуки понимали, какой ценой была достигнута Победа», — сказал губернатор.

В июле 1941 года под Могилевом Терехин вступил в воздушный бой с немецкими самолетами «Юнкерс-88». Один из них герой сбил из орудий, израсходовав боезапас. Два других самолета он удивительным образом взял на таран. Терехин получил ранения, но успел катапультироваться.

Звание Героя России летчик получил посмертно в марте 2026 года по решению Президента РФ Владимира Путина.

Двоюродная внучка Терехина Ольга Костенко отметила, что для их семьи такая награда — огромная честь.

