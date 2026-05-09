Мирный житель ранен в результате атаки ВСУ в Брянской области

Украинский дрон ударил по селу Борщово.

Мирный житель получил ранения в результате атаки беспилотника ВСУ в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Киевский режим продолжает совершать преступления против мирных граждан. ВСУ атаковали FPV-дронами село Борщово Погарского района. В результате террористических действий укронацистов, к сожалению, ранен мирный житель», — рассказал губернатор Брянской области.

Раненый мужчина получает медицинскую помощь, он доставлен в больницу. Кроме того, в ходе атаки повреждения получил автомобиль, добавил Богомаз.

На месте работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что режим ЧС был введен в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону после атаки ВСУ.

С начала специальной военной операции приграничные и ряд центральных регионов страны регулярно подвергаются атакам с применением беспилотников. Помимо дронов, фиксируются случаи ракетных обстрелов приграничных территорий.

