Мирный житель ранен в результате атаки ВСУ в Брянской области
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Украинский дрон ударил по селу Борщово.
Мирный житель получил ранения в результате атаки беспилотника ВСУ в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Киевский режим продолжает совершать преступления против мирных граждан. ВСУ атаковали FPV-дронами село Борщово Погарского района. В результате террористических действий укронацистов, к сожалению, ранен мирный житель», — рассказал губернатор Брянской области.
Раненый мужчина получает медицинскую помощь, он доставлен в больницу. Кроме того, в ходе атаки повреждения получил автомобиль, добавил Богомаз.
На месте работают экстренные службы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что режим ЧС был введен в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону после атаки ВСУ.
С начала специальной военной операции приграничные и ряд центральных регионов страны регулярно подвергаются атакам с применением беспилотников. Помимо дронов, фиксируются случаи ракетных обстрелов приграничных территорий.
