Трамп сообщил об активном изучении хантавируса в США

Глава Белого дома заверил, что американские специалисты хорошо знакомы с особенностями инфекции.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские специалисты внимательно изучают ситуацию с распространением хантавируса после вспышки инфекции на круизном лайнере MV Hondius.

«Судя по тому, что мы видим, все, похоже, в порядке. <...> Он (хантавирус. — Прим. ред.) не так легко передается», — сказал Трамп журналистам.

По словам главы Белого дома, вирус в настоящее время тщательно исследуют специалисты, которые уже давно работают с подобными инфекциями и хорошо знакомы с их особенностями. Трамп также подчеркнул, что хантавирус распространяется значительно сложнее, чем COVID-19, и заражение от человека к человеку происходит не так легко.

В начале мая 2026 года Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке хантавируса на борту нидерландского круизного лайнера MV Hondius, следовавшего из аргентинского порта Ушуайя в Кабо-Верде.

По последним данным, подтверждены три летальных исхода — умерли супружеская пара из Нидерландов и гражданка Германии. Еще несколько пассажиров находятся под наблюдением врачей.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что число зараженных может увеличиться, поскольку инкубационный период хантавируса достигает шести недель.