Жители Забайкалья встретили «Рассвет Победы» на Титовской сопке

В Забайкальском крае прошла акция «Рассвет Победы» — уже третья по счету и с каждым годом все более популярная. На этот раз сотни людей собрались в этно-археопарке «Сухотино» ранним утром, еще затемно, чтобы вместе начать день и поздравить друг друга с главным праздником страны. Местный жители поднялись на Титовскую сопку, где слушали песни военных лет и согревались горячей кашей.

«Акция началась в 2024 году и уже стала традицией. Спасибо каждому, кто пришел. И конечно, низкий поклон нашим ветеранам. С Днем Победы!» — написал губернатор региона Александр Осипов в своем Telegram-канале.

Многие участники пришли в военной форме и с портретами родственников — участников Великой Отечественной войны (ВОВ). Песни и стихотворения исполняли музыканты фольклорного ансамбля «Читинская слобода» и актер Евгений Нимаев. Также в парке для гостей акции организовали мобильный кинотеатр с фильмами военных лет.

К акции присоединилась министр культуры Забайкальского края Алена Ячменева. Она также обратилась к землякам и поблагодарила тех, кто начал утро 9 Мая на вершине Титовской сопки.

«С каждым годом все больше забайкальцев поднимается на эту гору, чтобы встретить прекрасный забайкальский рассвет и отдать дань памяти павшим воинам, а также помнить, какой ценой досталась эта победа», — сказала Ячменева.

