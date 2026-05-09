Цветение до заморозков: какие растения стоит посадить весной

Какие многолетники и однолетники украсят участок осенью без сложного ухода?

К концу лета многие клумбы начинают терять декоративный вид: часть растений уже отцветает, а некоторые тяжело переносят жару и засуху. Однако сохранить яркий и ухоженный сад до глубокой осени можно еще весной — достаточно заранее подобрать подходящие культуры. О том, какие цветы помогут продлить сезон цветения на участке, рассказало издание Life.ru.

Эксперты поясняют, что именно весенняя посадка особенно важна для осеннецветущих растений. За теплые месяцы они успевают укорениться, окрепнуть и сформировать мощную корневую систему, благодаря чему лучше переносят осенние похолодания.

Одними из главных украшений осеннего сада считаются многолетние астры. Пик их цветения приходится на сентябрь, а декоративность сохраняется практически до устойчивых заморозков. В зависимости от разновидности высота кустов может достигать 1,5 метра. Чтобы добиться более густого и обильного цветения, садоводы рекомендуют в начале лета прищипывать верхние побеги.

Не менее популярны у дачников корейские хризантемы. Они формируют плотные шарообразные кусты и радуют цветением с августа по октябрь. Высаживать такие растения советуют ближе к середине мая, когда земля уже хорошо прогреется. В регионах с суровыми зимами корневую систему хризантем дополнительно укрывают для защиты от морозов.

Хорошим выбором для неприхотливого сада остается очиток видный, или седум, который в народе называют «заячьей капустой». Это растение устойчиво к засухе, спокойно переносит яркое солнце и способно расти даже на бедных почвах. Его цветение начинается в августе и продолжается почти до середины осени, а соцветия постепенно меняют окраску — от нежно-розовой до насыщенно-красной.

Для создания ярких цветовых акцентов специалисты советуют обратить внимание на рудбекию и эхинацею пурпурную. Эти культуры отличаются продолжительным цветением, устойчивостью к перепадам температур и простотой в уходе. Кроме того, эхинацея помогает привлекать на участок пчел и бабочек.

Среди однолетних растений эксперты выделяют бархатцы, календулу и китайскую астру. Бархатцы ценят не только за продолжительное цветение почти до октября, но и за способность отпугивать некоторых вредителей. Календула хорошо переносит кратковременные заморозки, а китайскую астру чаще выращивают через рассаду, чтобы добиться особенно пышного цветения ближе к осени.

Для того чтобы растения активно развивались и долго цвели, им необходим солнечный участок, умеренный полив и регулярное внесение удобрений. Весной и в первой половине лета подкормки проводят примерно раз в две–три недели. Ближе к августу специалисты советуют переходить на удобрения с повышенным содержанием калия и фосфора — они способствуют формированию бутонов и продлевают цветение.

Дополнительно садоводам рекомендуют мульчировать почву. Такой прием помогает удерживать влагу, защищает корни от перегрева в жару и снижает рост сорняков. Большинство осенних многолетников спокойно выдерживают первые похолодания, однако хризантемы все же желательно укрывать на зиму.

