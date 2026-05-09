Захарова назвала День Победы священным для своей семьи

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что День Победы остается для нее и ее семьи священным праздником, поскольку ее родственники принимали участие в Великой Отечественной войне как на фронте, так и в тылу. Об этом дипломат рассказала в беседе с РИА Новости.

По словам Захаровой, 9 Мая является не только государственным праздником, но и важнейшей частью семейной и национальной истории.

«Это абсолютно священный день. Потому что это государственный праздник, потому что это история семьи, страны, народа.тот день — это та страница нашей истории, которая, наверное, является стержневой, которая собирает поколения, которая является точкой передачи знания о героизме наших предков будущим поколениям», — подчеркнула она.

Представитель МИД отметила, что оба ее деда участвовали в боевых действиях. Юрий Захаров служил в танковых войсках, а Владислав Мачулко — в автороте и разведывательном подразделении.

Захарова также рассказала, что ее бабушки трудились в тылу. Одна из них работала на заводе, который после начала войны был переориентирован на выпуск комплектующих для авиационной техники, а вторая совмещала учебу с работой на производстве.

