Трамп выразил надежду на продление перемирия между Россией и Украиной

Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/Annabelle Gordon - Pool via CNP

Президент США отметил, что хотел бы продолжения режима прекращения огня после 10 мая.

Президент США Дональд Трамп допустил возможность продления режима перемирия между Россией и Украиной после 10 мая. Об этом американский лидер заявиля, отвечая на вопросы журналистов.

«Возможно (перемирие продлится более трех дней — Прим. ред.). То есть, вполне возможно. Было бы неплохо. Я бы хотел, чтобы это прекратилось», — сказал Трамп, комментируя вероятность более длительного прекращения огня.

По словам главы Белого дома, он рассчитывает на «серьезное продление» перемирия и считает, что все стороны заинтересованы в сохранении режима тишины.

Кроме того, Трамп выразил надежду, что временное прекращение огня может стать первым шагом к завершению конфликта. Он также сообщил, что в период действия перемирия стороны по его инициативе проведут обмен пленными.

Ранее Россия объявила о введении режима прекращения огня в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

