От жары до метелей: какой будет погода в России на майские праздники

Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

Синоптик рассказал, где ожидаются самые комфортные температуры.

Юг европейской части России станет самым теплым регионом страны в майские праздники. Как сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, в Волгограде и Астрахани температура воздуха поднимется до плюс 30 градусов.

По словам синоптика, в Краснодаре в праздничные дни ожидается от плюс 23 до плюс 28 градусов, а на Черноморском побережье будет немного прохладнее — около плюс 20 градусов.

В центральной части европейской России погода окажется менее комфортной. Шувалов пояснил, что над территорией будут находиться сразу два антициклона — северный и южный, а между ними сформируется зона низкого давления, которая пройдет примерно по линии Великие Луки — Москва — Владимир.

Именно в этой полосе прогнозируются наиболее интенсивные осадки. В Москве и соседних регионах температура составит около 8–12 градусов тепла, местами ожидаются умеренные дожди.

При этом в Санкт-Петербурге и Архангельске, где осадков будет меньше и появится солнце, воздух прогреется до плюс 12–15 градусов.

На Урале 9 мая ожидается теплая погода — в Екатеринбурге, Челябинске и Златоусте температура поднимется до плюс 20 градусов. Однако уже к 10 мая синоптики прогнозируют похолодание до 10–12 градусов и дожди.

Теплая погода сохранится в Сибири. В Новосибирске и Красноярске 9 и 10 мая ожидается до плюс 25 градусов, однако 11 мая в регион придет резкое похолодание с сильным ветром и снижением температуры до 7–9 градусов тепла.

В Иркутске, Забайкалье и Бурятии, напротив, температура продолжит расти и к концу выходных достигнет плюс 25 градусов.

Самая сложная погодная ситуация ожидается на Дальнем Востоке. На юге Сахалина, Курилах и Камчатке прогнозируются дожди с мокрым снегом и температура от 0 до плюс 5 градусов.

Наиболее холодно будет в районах Таймыра, Норильска и Хатанги, где синоптики ожидают снег, метели и морозы до минус 10 градусов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС