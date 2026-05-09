«Песню постоянно дописывали»: Вячеслав Макаров о «Дороге на Берлин»

Музыкант очень трепетно относится к композициям, написанным в годы Великой Отечественной войны, и предпочитает их современным.

Певец и ведущий Вячеслав Макаров признался, что скептически относится к современным военным песням. Самыми искренними он по праву считает композиции, созданные в годы Великой Отечественной войны или написанные людьми, лично встретившими долгожданную Победу. Об этом артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru на концерте «Песни Победы» в Государственном Кремлевском дворце.

«Для меня это огромный период, когда люди действительно были там, знают, что это такое, и эти эмоции настолько живые и настоящие. Все-таки я больше склоняюсь к тому периоду военных лет, когда создавалось большинство из репертуара песен», — сказал исполнитель.

На сцену в Кремле Макаров вышел с одной из любимых — она называется «Дорога на Берлин». Певец подчеркнул, что эта песня только кажется очень легковесной и веселой, но на самом деле в ней заложен такой глубокий смысл. А еще перечисляются все города, которые советские солдаты освобождали от нацистов.

«Эта песня постоянно дописывалась. В 1944 году, когда исполнял Леонид Утесов, он сказал, что песня потеряла актуальность, потому что она заканчивалась фразой „взяли город Минск“. А тогда уже, после Минска, наши солдаты пошли дальше на запад, и каждый город потом уже добавляли в эту песню. И это был интересный процесс, что песня постоянно пополнялась новым текстом», — добавил артист.

Самыми пронзительными и любимыми Вячеслав Макаров назвал две композиции — «В землянке» и «Песня о далекой Родине». Он подчеркнул, что и слушает, и исполняет их с большим удовольствием, так как они всегда отзываются в сердце и «эмоционально просто разрывают в клочья».

