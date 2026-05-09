Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем Победы

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев поблагодарили ветеранов и напомнили о подвиге советского народа.

Российские космонавты, работающие на борту Международной космической станции, поздравили жителей страны с Днем Победы. Видеообращение Героя России Сергея Кудь-Сверчкова, Сергея Микаева и Героя России Андрея Федяева опубликовала госкорпорация «Роскосмос».

В своем обращении космонавты подчеркнули значение подвига советского народа в Великой Отечественной войне и поблагодарили ветеранов за мужество и самоотверженность.

«Мы, космонавты „Роскосмоса“ Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, от всей души поздравляем вас с Днем Победы! 81 год назад наши предки победили беспощадного врага, стремившегося стереть с лица земли целые народы. Именно нашей стране мир обязан освобождением от такого явления, как фашизм», — заявил космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

Космонавт Сергей Микаев отметил, что Победа стала символом стойкости, силы духа и героизма советских граждан. По его словам, подвиг солдат СССР позволил будущим поколениям жить, строить планы и мечтать о будущем.

Андрей Федяев добавил, что память о героях войны продолжает объединять людей спустя десятилетия. Он подчеркнул важность уважения к тем, кто сражался на фронте и трудился в тылу в тяжелые годы войны.

«Сегодня мы склоняем головы перед подвигом тех, кто остановил врага и принес Великую Победу. <…> Пусть память об этих великих подвигах всегда живет в наших сердцах и вдохновляет на новые свершения нас и наших потомков», — сказал космонавт.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС