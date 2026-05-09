Путин встретился с прибывшим в Москву президентом Узбекистана Мирзиёевым

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с прибывшим в Москву лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Почетный гость примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Я очень рад вас видеть накануне празднования Великой Победы, Победы нашей общей, советского народа в ВОВ. Отношения между нашими странами за последние годы благодаря в том числе и прежде всего, наверное, Вашим личным усилиям складываются самым наилучшим образом», — сказал Путин.

По словам российского лидера, РФ остается одним из заметных инвесторов в экономику Узбекистана, что помогает наращивать объём торговли, укреплять торгово-экономические связи и реализовывать крупные проекты. Под руководством Мирзиёева и сама страна развивается впечатляющими темпами.

Как отметил Путин, в современных условиях встречи глав России и Узбекистана, даже если поводом служат праздничные торжества, являются признаком не просто особых отношений и дружбы, а «братского взаимодействия». Несмотря на внешние угрозы, Мирзиёев принял решение быть с российским народом и коллегами на военном параде на Красной площади.

«Мы прекрасно отдаем себе в этом отчет и благодарны Вам за этот знак дружбы и внимания к нашим общим праздничным мероприятиям. Добро пожаловать!» — заключил Путин.

