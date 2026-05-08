Дипломат провела параллель между современными действиями европейцев и событиями двухтысячелетней давности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела аналогию с библейскими сюжетами, комментируя осквернение советского воинского захоронения на Центральном кладбище Вены. Об этом дипломат сообщила в беседе с РИА Новости.

«Как это похоже на Западную Европу — истязать спасителей. Как начали две тысячи лет назад, так не могут остановиться», — заявила Захарова.

Посольство России в Австрии 8 мая сообщило, что осквернение мемориала на Центральном кладбище Вены было зафиксировано незадолго до памятной даты. Российские дипломаты подчеркнули, что случившееся нельзя списывать на обычное хулиганство или досадную случайность. В дипмиссии убеждены, что речь идет о спланированной и осознанной атаке, направленной против исторической памяти и подвига солдат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что вандалы в Австрии осквернили захоронение советских воинов. Памятник солдатам, погибшим при освобождении страны, облили краской.

