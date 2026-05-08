Путин назвал рекордным объем торговли России и Белоруссии

Как отметил президент, ситуация остается благополучной, несмотря на давление недружественных стран.

Россия и Белоруссия добились рекордных объемов торговли, хоть и приходится сталкиваться с трудностями, которые создаются извне. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Объем торговли является рекордным, несмотря ни на какие трудности, которые нам пытаются создать извне. Все у нас в целом благополучно», — заявил он.

Путин также отметил, что у Москвы и Минска всегда есть темы для обсуждения в текущих вопросах, связанных с экономической и социальной сферами. Российский лидер подчеркнул, что отношения между двумя странами более глубоки и крепки, чем в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Александр Лукашенко в апрельском интервью RT тоже указывал на тесную связь между РФ и Белоруссией, а отношения с российским коллегой сравнивал с братскими. Он заявил, что не просто дружит с Путиным, а общается с ним, как с братом. Оба лидера, по его словам, всегда рады видеть друг друга и поддерживать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лукашенко дал совет американской администрации по взаимодействию с Россией. По мнению президента Белоруссии, США нужно найти с общий язык с РФ, и это вполне реально, пока у власти стоит Владимир Путин.

