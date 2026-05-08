Россия согласилась поддержать инициативу Трампа о продлении перемирия до 11 мая

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Россия согласилась на предложение американского лидера Дональда Трампа продлить режим прекращения огня с Украиной до 11 мая. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, подтверждаю приемлемость для российской стороны, предложенной только что президентом США <…> инициативы, касающийся перемирия для обмена между Россией и Украиной военнопленными», — сказал он.

По его словам, Москва также поддержала проведение в этот период обмена пленными по формуле «тысяча на тысячу».

Россия объявила перемирие с 8 по 10 мая в честь 81-й годовщины Победы. В Минобороны предупредили, что при попытках Киева сорвать празднование Дня Победы в Москве ВС РФ нанесут массированный ракетный удар по центру украинской столицы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил о продолжающихся переговорах по урегулированию конфликта на Украине. В своем личном блоге американский лидер отметил, что стороны постепенно нащупывают взаимопонимание.

По словам главы Белого дома, с каждым днем участники диалога становятся все ближе к завершению противостояния. Он также поблагодарил общественность за внимание к этой теме.

