Путин назвал День Победы главным праздником для народов России и Белоруссии

Путин: День Победы — главный праздник для народов России и Белоруссии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Президент России подчеркнул символичность участия белорусского коллеги Александра Лукашенко в торжественных мероприятиях в Москве.

Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что День Победы является главным праздником для народов двух стран.

«Уважаемый Александр Григорьевич, очень рад вас видеть в преддверии нашего общего, я считаю, самого главного праздника для наших народов — Дня Победы в Великой Отечественной войне», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что в годы Великой Отечественной войны Белоруссия оказалась одной из республик СССР, наиболее пострадавших от боевых действий. Глава государства также отметил особое значение участия Лукашенко в торжественных мероприятиях, которые пройдут в Москве по случаю годовщины Победы.

Кроме того, президент России сообщил, что официальных приглашений иностранным лидерам на празднование не направлялось. При этом Москва, по его словам, открыта для всех зарубежных гостей, которые захотят присоединиться к памятным событиям.

