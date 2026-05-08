Захарова призвала потерпеть перебои со связью ради безопасности детей
По словам дипломата, временные ограничения связаны с угрозами атак на городские объекты.
Безопасность детей важнее дискомфорта из-за перебоев со связью в Москве. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС.
Дипломат отметила, что сама сталкивается с проблемами в работе мобильных сетей, однако понимает их необходимость.
«Для меня тоже все это связано с огромными, колоссальными неудобствами, безусловно. Но я понимаю, что есть та необходимость, которая связана с безопасностью», — сказала она.
По словам Захаровой, ограничения вводятся профильными службами на фоне угроз атак на городские объекты. Дипломат напомнила о гибели и ранениях детей в результате обстрелов, поэтому считает такие меры по защите россиян оправданными.
«Неужели между личным комфортом и безопасностью детей я выберу собственный комфорт? Никогда нет», — подытожила представитель МИД.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что сотовые операторы предупреждали жителей и гостей Москвы о возможных временных ограничениях в работе мобильного интернета с 5 по 9 мая из-за подготовки и проведения праздничных мероприятий.
