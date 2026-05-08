«Все ближе и ближе»: Трамп заявил о прогрессе в переговорах по Украине

Американский лидер утверждает, что стороны постепенно нащупывают точки соприкосновения.

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине продолжаются. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети.

«Продолжаются переговоры о прекращении этого конфликта, и с каждым днем мы становимся все ближе и ближе. Спасибо вам за ваше внимание к этому вопросу», — написал президент США в личном блоге.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо во время своего визита в Москву планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Главной темой беседы должны стать пути прекращения конфликта на Украине.

По словам словацкого лидера, он намерен призвать Россию к перемирию. Кроме того, Фицо собирается передать Путину послание от главы киевского режима Владимира Зеленского. Российские власти уже в курсе этого и готовы оценить содержание письма от президента Украины.

