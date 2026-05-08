Путин провел совещание с членами Совбеза РФ

Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ атаки ВСУ и День Победы

В ходе заседания обсудили последствия удара, безопасность полетов и День Победы.

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Центральной темой встречи стала атака на региональный Центр организации воздушного движения в Ростове-на-Дону, а также вопросы обеспечения стабильной работы гражданской авиации.

Атака на диспетчерский центр в Ростове-на-Дону

Во время совещания Путин назвал удар по диспетчерскому центру террористическим актом.

«Киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера. А именно — нанес удар по ростовскому региональному центру организации воздушного движения», — сказал Путин.

Президент также подчеркнул, что атака на транспортную инфраструктуру могла поставить под угрозу безопасность гражданских авиаперевозок. При этом серьезных последствий удалось избежать благодаря профессиональной работе российских авиадиспетчеров.

Ограничения в работе аэропортов

После инцидента временные ограничения затронули 13 аэропортов. Речь идет о воздушных гаванях в Астрахани, Волгограде, Владикавказе, Геленджике, Грозном, Краснодаре, Махачкале, Магасе, Минеральных Водах, Нальчике, Сочи, Ставрополе и Элисте. Управление воздушным движением было оперативно передано в другие диспетчерские центры.

Оценкой технического состояния систем займутся специалисты «Алмаз-Антей» и «Ростех». Одновременно были скорректированы маршруты, отменены отдельные рейсы и организованы альтернативные способы перевозки пассажиров, включая автобусное и железнодорожное сообщение.

Когда восстановят авиасообщение

Вице-премьер Виталий Савельев заявил, что с 13:00 8 мая работа всех 13 аэропортов была частично восстановлена. По его оценке, в ближайшие несколько дней воздушное движение в Ростовской зоне вернется к обычному режиму.

«Все пассажиры уведомлены, работа в аэропорту ведется с пассажирами системно, никаких замечаний и вопросов нет. Пассажиры относятся с пониманием к текущей ситуации», — отметил вице-премьер.

Поздравление с Днем Победы

Президент поздравил участников совещания с приближающимся праздником Победы. Президент подчеркнул, что Россия продолжает обсуждать вопросы истории Второй мировой войны с партнерами из Китая, Индии и других государств антигитлеровской коалиции. Глава государства рассказал, что недавно поднимал эту тему в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

«Вспоминали о том, что мы вместе боролись с нацизмом и вместе побеждали», — добавил Путин.

К настоящему моменту в Россию уже прибыли несколько лидеров дружественных государств для участия в мероприятиях, посвященных годовщине Победы.

