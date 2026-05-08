Сомнительный деликатес: чем может быть опасен тунец

Эксперт Россельхознадзора предупредил любителей «морской говядины» о скрытых угрозах.

Мясо тунца может стать причиной серьезного отравления из-за высокого содержания ртути. Об этом в беседе с aif.ru рассказал старший государственный инспектор Управления Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям Андрей Плигузов.

Специалист подчеркнул, что эта рыба семейства скумбриевых, которую часто называют «морской говядиной» за плотную структуру и специфический вкус, является лидером среди обитателей океана по накоплению опасных веществ. По словам эксперта, в России уже фиксировались случаи изъятия партий замороженного филе с превышением норм концентрации ртути.

«Рыба является единственным способом доставки этого яда в организм человека. Тем более внимательнее следует подходить к ее выбору и качеству. А если мы говорим об употреблении тунца в сыром виде, например в суши, то опасность возрастает в несколько раз», — предостерегает Плигузов.

Он отметил, что наиболее уязвимыми к поглощению токсинов являются недорогие виды, такие как полосатый и длинноперый тунец, которые чаще всего попадают в консервные банки. При этом внешне или на вкус определить наличие в продукте свинца или ртути практически невозможно, что делает покупку деликатеса через сомнительные площадки или маркетплейсы крайне рискованной.

Высокая стоимость свежего тунца, доходящая до пяти тысяч рублей за килограмм, обусловлена логистическими трудностями: в российских водах этот вид почти не добывается, и 90% рынка занимает импорт из Китая, Вьетнама и Индонезии. Самым ценным считается голубой тунец, богатый полезными кислотами омега-3, которые помогают бороться с холестерином и укрепляют иммунитет.

Однако эксперт предупреждает, что в бюджетных консервах под видом тунца может находиться более дешевая рыба того же семейства. Чтобы не приобрести суррогат, необходимо искать на этикетке информацию о содержании основного ингредиента не менее 70%. Плигузов советует доверять только проверенным торговым точкам и обращать внимание на цвет мяса, которое у качественного продукта должно быть ярко-красным и волокнистым.

