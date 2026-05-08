Россиян предупредили о штрафах за шумную стиральную машину и игры дома

Даже обычные бытовые звуки могут обернуться жалобами и денежным взысканием.

Сильная вибрация стиральной машины в ночное время, громкие игры в квартире и другие бытовые шумы могут стать поводом для штрафа. Об этом рассказал общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с Газетой.ру.

По словам специалиста, проживание в многоквартирном доме предполагает соблюдение норм, которые позволяют не мешать соседям. При этом не каждый бытовой звук считается нарушением, однако чрезмерный шум в запрещенные часы уже может привести к административной ответственности.

Эксперт напомнил, что санитарные нормы ограничивают уровень шума в квартирах: днем допустим показатель до 55 децибел, а ночью — до 45. Под нарушение, по его словам, могут попасть случаи, когда стиральная машина сильно вибрирует или соседи устраивают активные игры вроде домашнего баскетбола, особенно поздно вечером или ночью.

Бондарь отметил, что согласно российскому законодательству размер штрафа может составить от 500 до 1000 рублей, однако региональные нормы предусматривают и более серьезные суммы. Так, в Москве за шум в запрещенные часы могут взыскать до двух тысяч рублей, а в Московской области — около трех тысяч уже за первое нарушение.

Специалист также объяснил, что одной из самых распространенных ошибок становится попытка выяснить отношения на эмоциях. По его мнению, агрессивные разговоры с соседями часто только усугубляют ситуацию. Вместо этого эксперт советует фиксировать нарушения: записывать дату, время и характер шума, а также делать аудио- или видеозаписи.

«А коллективное обращение нескольких жильцов обычно выглядит весомее одиночной жалобы», — отметил Бондарь.

Он добавил, что передавать подобные обращения можно через участкового, управляющую компанию, систему ГИС ЖКХ или приложение Госуслуги. Дом. По словам эксперта, обращение в суд остается крайней мерой, поскольку такие процессы требуют времени и дополнительных расходов. Однако судебная практика уже знает случаи, когда жильцов обязывали устанавливать шумоизоляцию.

