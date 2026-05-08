Прибывший в преддверии Дня Победы в Москву премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля. Церемония прошла под аккомпанемент военного оркестра в присутствии почетного караула.

Словацкий лидер лично расправил ленты в цветах национального флага своей страны, после чего склонил голову перед монументом, отдав дань памяти павшим героям.

Во время своего визита в столицу Фицо планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает портал Teraz, премьер-министр может передать российскому лидеру послание от главы киевского режима Владимира Зеленского.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дорога словацкого премьера в столицу была непростой. Дело в том, что Литва, Латвия, Эстония и Польша отказались предоставить свое воздушное пространство для его самолета. Поэтому пришлось искать альтернативные маршруты и лететь транзитом через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию, власти которых не препятствовали перелету.

