Рейды ГИБДД: пьяных водителей будут ловить по всей стране

В длинные выходные инспекторы перейдут на усиленный режим работы и устроят массовые проверки на дорогах.

Во время вторых майских праздников сотрудники Госавтоинспекции проведут масштабные рейды по выявлению нетрезвых автомобилистов. Усиленные проверки на дорогах запланированы на период с 8 по 11 мая.

О проведении профилактических мероприятий уже сообщили региональные управления ведомства. Массовые и сплошные проверки ожидаются в Тульской, Курской, Тверской, Рязанской, Кировской, Липецкой, Магаданской, Пензенской, Новгородской и Ульяновской областях, а также в Республике Коми и ряде других регионов России.

В Госавтоинспекции напомнили, что управление транспортом в состоянии опьянения остается одной из главных причин тяжелых ДТП. Водителей призвали не садиться за руль после употребления алкоголя и сообщать в полицию о неадекватных участниках движения.

«Алкоголь и управление транспортом несовместимы: поездки в нетрезвом виде приводят к самым тяжелым последствиям. Не подвергайте риску себя, своих пассажиров и других участников движения, садясь за руль в нетрезвом виде. Исключите управление автомобилем, мотоциклом или другим транспортом после праздничных застолий и употребления спиртных напитков», — заявил заместитель начальника отдела пропаганды и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

В ведомстве также подчеркнули, что отказ от медицинского освидетельствования приравнивается к вождению в нетрезвом виде. За такое нарушение предусмотрены крупный штраф и лишение водительских прав на срок до двух лет. В отдельных случаях водителю может грозить и уголовная ответственность.

Кроме того, стало известно о новых мерах для курьерских служб в Москве. В рамках обновленного стандарта работы сервисов доставки теперь обязательно использование телематических IoT-модулей. Благодаря этому скорость электросамокатов, велосипедов и мопедов ограничат до 25 км/ч, а объехать «медленные зоны» технически больше не получится.

