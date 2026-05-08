Мужчина набрал 228 килограммов за шесть лет и нашел стимул их сбросить

Он отказался от вредных привычек ради будущего отцовства.

Житель США Крейг Райт сумел избавиться от 50 килограммов лишнего веса за два года ради возможности стать отцом. Об этом сообщило издание Mirror.

К моменту принятия волевого решения вес 33-летнего мужчины достигал критической отметки в 228 килограммов. Основной причиной ожирения стала многолетняя зависимость от фастфуда и привычка заедать эмоциональные трудности.

Врачи-репродуктологи пояснили паре, что значительное снижение массы тела является обязательным условием для успешного зачатия, что и послужило главным стимулом для трансформации.

Проблемы с весом сопровождали Райта со школьных лет, когда он стал объектом насмешек и начал искать утешение в еде. Ситуация усугубилась в юности: проработав шесть лет в сети быстрого питания, американец бесконтрольно употреблял бесплатные бургеры и картофель, особенно в ночные смены.

Его ежедневный рацион был пугающим: на завтрак он съедал гору тостов с пачкой бекона и шестью яйцами, обедал целой пиццей, а на ужин заказывал калорийные индийские блюда или кебабы.

Из-за огромного веса Райт оказался в социальной изоляции: он не мог гулять с домашним питомцем, с трудом помещался на стуле и выходил на улицу только под покровом темноты, чтобы избежать взглядов прохожих.

Ситуация изменилась после свадьбы в 2021 году, когда супруги столкнулись с бесплодием. Начав борьбу за здоровье, Крейг Райт полностью пересмотрел свое питание и включил в график физические нагрузки. Сначала он заставлял себя просто выходить на прогулки с собакой, а спустя полгода регулярных тренировок уже мог преодолевать дистанцию в пять километров без остановки.

«Я стал меньше есть и больше двигаться. Теперь я не чувствую себя на дне жизни 24 часа в сутки семь дней в неделю», — поделился мужчина своими успехами.

По его словам, после похудения на 50 килограммов медицинские прогнозы относительно будущего отцовства стали гораздо более оптимистичными.

