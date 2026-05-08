В Германии неизвестные захватили заложников в отделении банка

Злоумышленникам удалось сбежать и неизвестно, похитили ли они что-либо.

На западе Германии неизвестные захватили заложников в отделении банка. Группа налетчиков напала на инкассаторский автомобиль и вместе с водителем заперлась в здании банка.

По данным немецких изданий, спецслужбам удалось проникнуть в отделение банка и освободить двух заложников. Их жизни ничего не угрожает.

Злоумышленников в здании не обнаружили. Предположительно, они сбежали почти сразу после захвата. На данный момент неизвестно, удалось ли им что-то украсть. Сейчас их разыскивает полиция.

