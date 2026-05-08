Акция «Живая цепь» прошла на Северном речном вокзале в Москве

Колонна курсантов, общественников и ветеранов прошла по площади с российскими флагами.

Сотни патриотических мероприятий ко Дню Победы сейчас проводит по всей стране партия «Единая Россия». Одной из них стала акция «Живая цепь» на Северном речном вокзале в Москве. Курсанты, общественники, ветераны и их родные прошли колонной по площади, держа российские флаги. После чего участников и гостей ждали танцы под песни военных лет.

Наиболее заметным станет зажжение Вечного огня — пламя впервые появится возле мемориалов сразу в нескольких городах. Как это произошло сегодня в подмосковном Дедовске. Память павших почтили минутой молчания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотни патриотических мероприятий ко Дню Победы проводит по всей стране партия «Единая Россия». Одним из самых заметных стал мотопробег, организованный клубом «Ночные волки». Он стартовал утром в подмосковных Химках, маршрут объединил места, связанные с Великой Отечественной войной.

В поселке Шатурторф впервые загорелся Вечный огонь у памятника Неизвестному солдату. По инициативе партии там провели масштабную реконструкцию и подвели газ.

