Традиционными становятся и провокации, которые устраивают неонацисты в ЕС. В Берлине и других европейских столицах стремятся взять реванш у России за то поражение. И провокаторы пользуются негласным покровительством властей, чтобы оболгать ту Победу. Дошло до того, что немецкие гиды теперь на экскурсиях уверяют: Рейхстаг и при Гитлере был «островком демократии», поэтому штурмовать его было необязательно. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин все увидел.

В день германской капитуляции в Берлине снова сражаются с советскими танками. Мемориал в Тиргартене обступили, размахивая украинскими и натовскими флагами. Попытки перекрыть памятное место, помешать и стравить тех, кто пришел сюда с цветами.

— Кто кого стравливает: ракетами и снарядами стреляют. Из России — по Киеву. А с 2014 года — по востоку Украины, — сказала местная жительница.

— Тоже? Это были русские, — утверждает мужчина.

— Нет, это были фашистские украинцы.

Полиция вроде бы и заставляет самых активных отступить, но те и не думают капитулировать. Не просто оттаптываются на могилах, публично сжигают георгиевскую ленточку.

Еще более скандальное видео расходится сейчас из самого немецкого Рейхстага — стоя возле исторических надписей красноармейцев немецкий гид, как на духу, рассказывает: советские солдаты, оказывается, зашли сюда «по ошибке», а парламент и для Третьего Рейха был «символом демократии».

«Рейхстаг не был важен для Гитлера, потому что это здание являлось символом демократии. Они пришли по ошибке. Но вы все наверняка знаете фотографию, на которой двое советских солдат водружают советское военное знамя над Рейхстагом», — говорит гид.

И самое поразительное: к этому моменту Фридрих Мерц, немецкий канцлер, ограничился всего лишь письменным заявлением в соцсетях, даже не упомянув про подвиг Красной армии. На правительственной пресс-конференции журналистам оставалось только допытываться, в чем дело.

— Я тоже видел заявление канцлера. Он намеренно не упоминает освободителей, чтобы избежать упоминания России или Советского Союза? — спросил журналист.

— Возможно, это также связано с ограничением количества символов в X, — ответил первый заместитель пресс-секретаря федерального правительства Германии Штеффен Майер.

— Кто является освободителями?

Официальная стратегия — снова военная. Формирование новых полков против России и пугающий реваншизм с военными бюджетами и вот обернутыми в камуфляж речами.

Только в центре Берлина именно сегодня — целая армия молодежи, которая вовсе не желает идти ни на какой фронт, студенческая забастовка и шествие от Бранденбургских ворот. И тут уже звучат антиправительственные лозунги, карикатуры на Мерца. А в одном ряду со своими детьми их возмущенные родители.

«У меня есть сын, и я не хочу, чтобы русские и немецкие сыновья шли в армию. Я хотела бы мира с Россией. Русские когда-то были нашими друзьями, и я снова хочу дружить с ними», — рассказала жительница Берлина Алина.

И те, кого победили, теперь выдают инструкции победителям, решая в каком именно виде память еще допустима. Под запретом советские и российские флаги, георгиевские ленточки, форма, распевать военные песни тоже нельзя. По какой-то уже вопиющей традиции берлинские власти устраивают фильтрационные коридоры возле советских мемориалов.

У Макрона в Париже под сводами Триумфальной арки тоже никакого примирения, а могила — вот именно что совсем «неизвестного» теперь для них солдата; только украинские флажки здесь становится неотъемлемой частью церемонии Победы. А в студии телеканала BFM TV комментаторы в этот момент позволяют себе самые постыдные исторические параллели и выпады.

«Зверства, совершенные нацистами и японцами во время Второй мировой войны, и зверства, совершаемые сегодня Россией», — заявил Николя Тензер.

В Брюсселе сегодня опять обсуждают военную помощь Киеву и беспилотники. А эстонская королева антироссийских санкций Кая Каллас на встрече с еще одной русофобкой Майей Санду явно не от избытка интеллекта призывает повсеместно отменить любые празднования в этот день.

«Если бы после 9 мая, когда закончилась война, Сталин сказал нам: "Вы свободны, можете продолжать жить в свободе и независимости", тогда и мы праздновали бы День Победы. Но, поскольку именно с этого дня для моей стране начались жестокости и страдания, мы не можем отмечать 9 мая как День Победы», — сказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Строго по новой европейской логике: свобода — это оккупация, а мир — это война. Одна дата и такая разная память или точнее ее почти уже полное отсутствие.

