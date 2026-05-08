Огонь вспыхнул в старинном здании Москвы: что известно о пожаре на Пятницкой улице
В центре Москвы на улице Пятницкой загорелось историческое здание
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Посетителям и сотрудникам пришлось экстренно покидать помещения еще до приезда спасателей.
В центре Москвы произошел пожар в историческом здании на Пятницкой улице. Об этом сообщил источник 5-tv.ru
По предварительным данным, возгорание началось в баре «Подозрительные лица», который расположен внутри здания. До прибытия сотрудников экстренных служб люди самостоятельно эвакуировались из помещений.
В МЧС уточнили, что информации о пострадавших на данный момент не поступало. Специалисты продолжают работать на месте происшествия. Пожару присвоен второй ранг сложности, огонь продолжает распространяться.
На фоне работы экстренных служб в центре Москвы перекрыли участок Пятницкой улицы — от Большого Овчинниковского переулка до Овчинниковской набережной.
На кадрах с места происшествия видно, как сотрудники пожарной службы поднимаются на крышу здания и проливают очаг возгорания водой. Причины возникновения пожара пока устанавливаются.
Ранее крупный лесной пожар вспыхнул в Чернобыльской зоне отчуждения. По данным экстренных служб, распространению огня способствуют мощные порывы ветра, из-за чего пламя продолжает переходить на соседние участки леса.
Предварительно, площадь возгорания уже превысила 1,1 тысячи гектаров. Обстановку дополнительно осложняет засушливая погода.
Для борьбы с огнем задействовали специальную технику и дополнительные силы профильных служб. Спасатели продолжают работать в усиленном режиме, пытаясь локализовать пожар.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.