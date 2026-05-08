Украинцы попытались сорвать проведение акции «Бессмертный полк» в Женеве

Несколько человек с флагами Украины попытались помешать проведению акции «Бессмертный полк» в Женеве, которая проходила напротив штаб-квартиры ООН на площади Наций. Соответствующее видео публикует 5-tv.ru.

Инцидент произошел вскоре после начала памятного мероприятия. По периметру площади стали собираться представители украинской диаспоры. Около десяти человек ходили вокруг участников акции, размахивали флагами Украины, а некоторые из них пели песни на украинском языке.

Ситуацию взяла под контроль кантональная полиция. Представители правоохранительных органов пояснили, что у участников украинской акции не было разрешения на проведение мероприятия. По этой причине им не разрешалось собираться группами. По данным полиции, они могли находиться на площади максимум по два человека.

Позднее две представительницы украинской диаспоры вступили в словесный конфликт с участниками «Бессмертного полка». После этого полицейские вмешались, оттеснили активисток и запретили им мешать проведению памятной акции.

Участники «Бессмертного полка» отметили, что в прошлом году подобной ситуации не было. По их словам, тогда представители украинской диаспоры на мероприятие не приходили, а акция прошла спокойно.

В этом году, как рассказали пришедшие на площадь соотечественники, перед Днем Победы в интернете появились призывы помешать проведению российской акции памяти. «Бессмертный полк» был посвящен героям Второй мировой войны.

