Глава оборонного ведомства республики признал, что не справился с защитой страны.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил о готовности уйти в отставку из-за падения украинских дронов в Резекне. Его заявление опубликовало латвийское телевидение.

«Дроны нужно сбивать — это прежде всего ответственность командующего вооруженными силами, и моя как политического руководителя», — признал министр.

Спрудс отметил, что с уважением относится к требованию латвийской оппозиции о своей отставке и примет любое решение парламента республики.

Ранее в латвийском оборонном ведомстве заявили, что в воздушном пространстве страны зафиксировали три украинских БПЛА, один из которых спровоцировал возгорание на нефтяном терминале в Резекне.

БПЛА упал на территории нефтебазы и повредил четыре резервуара. В минобороны предположили, что эти беспилотники были направлены Киевом для удара по России.

Латвия изначально винила РФ в атаке, Спрудс пытался публично оправдывать Вооруженные силы Украины (ВСУ), заявляя, что боевики киевского режима «имеют право на самооборону».

