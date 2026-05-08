«Без истории невозможно будущее»: «Единая Россия» зажгла Вечный огонь в Истре

В городе Дедовск в округе Истра прошла церемония зажжения Вечного огня в преддверии Дня Победы при поддержке партии «Единая Россия». Кадры с мероприятия публикует 5-tv.ru.

Глава Истринского муниципального округа Татьяна Витушева напомнила, что на территории района находятся 114 обелисков, братских могил и захоронений. Все это является ярким напоминанием о тех страшных временах. В Дедовске захоронено 45 советских воинов, героически погибших в бою.

«Посмотрите на эти надписи. Им было по 18-20 лет. Они не успели прожить свою жизнь, но они успели главное: они успели защитить нашу страну от врага, от нечисти, дать будущее нашей стране и дать жизни всем нам», — сказала Витушева.

По словам замминистра энергетики Подмосковья Виталия Акуличева, эта церемония подчеркивает связь нашего поколения с прошлым.

«Вечный огонь — это память о тех миллионах офицеров, солдатах, детей, матерей, тружеников тыла, которые ковали ту Победу», — сказал он.

Гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов признался, что с трепетом ждет 9 Мая — праздник «со слезами на глазах». Он старается постоянно напоминает своим детям о том, большой подвиг совершили наши предки в годы Великой Отечественной войны.

Депутат Мособлдумы Игорь Власов, в своей речи отметил историческую значимость церемонии открытия Вечного огня в Истре.

«Мы помним их подвиг, мы помним историю. Но мы не просто помним, а передаем подрастающему поколению историю героического советского народа, ведь без истории — невозможно будущее», — сказал он.

