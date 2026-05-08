«Хотела быть лучшей мамой»: Виктория Бекхэм ответила на обвинения Бруклина

Фото: www.globallookpress.com/Ik Aldama

После свадьбы старший сын звездной пары разорвал отношения с семьей.

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм нарушила молчание и впервые прокомментировала семейный скандал, в том числе и обвинения старшего сына Бруклина, который после свадьбы перестал общаться с родителями. О своих переживаниях по этому поводу 52-летняя знаменитость рассказала в подкасте бизнесвумен Эммы Греде Aspire.

Жена знаменитого футболиста Дэвида Бекхэма отметила: они с мужем никогда не давили на детей, а, наоборот, всегда поддерживали их во всех начинаниях. Звездная пара, как уверяет исполнительница, делала все возможное, чтобы их наследники выросли достойными людьми и в конечном счете смогли «построить свою собственную империю».

«Я всегда хотела быть лучшей мамой, заботиться о детях, но я также чувствую, что часть моей работы — помочь им раскрыть свой полный потенциал. Это никогда не было связано с желанием давить или заставлять», — сказала Виктория Бекхэм, подчеркнув, что мир сейчас совсем другой.

Также певица сказала, что они всегда были близки с Бруклином. Однако в какой-то момент что-то пошло не так. Виктория Бекхэм заметила: воспитание взрослых детей сильно отличается от воспитания детей помладше.

