Чудо рождения: у женщины появился ребенок от умершего три года назад жениха

Daily Mail: у женщины появился ребенок от умершего три года назад жениха

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Женщина использовала инновационные медицинские технологии, чтобы исполнить общую мечту о семье.

В США невеста телевизионного корреспондента Дилана Лайонса, Кейси, родила ребенка спустя три года после смерти жениха. Об этом сообщает Daily Mail.

Мальчик появился на свет 19 марта благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения и методу посмертного извлечения биоматериала. Дилан был застрелен во Флориде 22 февраля 2023 года при выполнении редакционного задания. В тот роковой день он освещал обстоятельства другого убийства, когда преступник вернулся на место происшествия и открыл огонь по съемочной группе.

«Когда я узнала, что мужчина, которого я так сильно любила и с которым строила жизнь, был убит, это стало моментом, который я никогда не забуду», — сказала Кейси.

Для реализации задуманного Кейси пришлось действовать крайне оперативно, так как извлечение жизнеспособного материала после смерти должно быть проведено в течение 24–36 часов. Из-за следственных действий тело Дилана выдали не сразу, что добавило трудностей в поиске врачей, готовых провести сложную манипуляцию.

После успешного сбора биоматериала женщина прошла долгий путь, включавший пять циклов забора яйцеклеток и две неудачные попытки подсадки эмбрионов. В итоге Кейси прибегла к помощи суррогатной матери, которая забеременела летом 2025 года. Новорожденного назвали в честь отца — Диланом.

В настоящее время Кейси живет с родителями погибшего жениха, которые оказывают ей всестороннюю поддержку. Она планирует обязательно рассказать сыну о его героическом отце, подчеркивая, что решила продолжать жить ради него.

«Дилан жив в моем сердце и в сердце нашего сына. Он навсегда останется с нами», — добавила молодая мать.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.