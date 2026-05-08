Какие улицы перекроют в Москве на 9 Мая

Несколько улиц и набережных в центре Москвы будут закрыты для транспорта 9 мая

Ограничения затронут не только главные магистрали, но и набережные, мосты и переходы.

В День Победы в центре Москвы введут масштабные ограничения движения транспорта. Как сообщили в Дептрансе столицы, 9 мая для автомобилей временно закроют ряд улиц, набережных, площадей, мостов и переулков.

Движение будет перекрыто на Тверской улице — от Моховой улицы до Тверского бульвара, на Моховой — от Воздвиженки до Тверской, а также на Большой Никитской улице — от Моховой до Романова переулка. Ограничения затронут и улицу Петровка на участке от Дмитровского переулка до Театрального проезда.

Кроме того, проезд закроют на Садовнической улице и Садовнической набережной — от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста, а также на Гончарной набережной — от Гончарного проезда до Котельнической набережной. Ограничения введут и на Пречистенской набережной — от Кремлевской набережной до Соймоновского проезда.

Перекрытия также коснутся улиц Охотный Ряд, Балчуг, Болотная, Солянка, Ильинка, Варварка и Волхонка. Для движения транспорта будут недоступны Москворецкая, Кремлевская, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Котельническая, Болотная и Кадашевская набережные.

Помимо этого, ограничения введут в Фалеевском, Лубочном, Ветошном, 1-м и 2-м Раушских переулках, а также в Китайгородском, Театральном и Соймоновском проездах. Движение перекроют на Старой, Новой и Болотной площадях, а также на Большом Москворецком и Чугунном мостах.

В Дептрансе предупредили, что на участках перекрытий парковка будет запрещена до 23:59 9 мая. Также в течение дня могут временно закрывать некоторые подземные переходы через Тверскую улицу. Возможны дополнительные изменения схемы движения.

