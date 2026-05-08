Сладкая угроза для кожи: какие фрукты провоцируют появление прыщей

Фото: www.globallookpress.com

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Диетологи обнаружили связь между употреблением определенных плодов с высоким содержанием сахара и внезапными кожными высыпаниями.

Некоторые популярные фрукты могут стать причиной обострения акне из-за высокого гликемического индекса и специфического химического состава. Об этом сообщает The Times of India.

Специалисты отмечают, что, несмотря на обилие витаминов и антиоксидантов, избыточное потребление сахаристых плодов провоцирует воспалительные процессы в организме. Основной удар по чистоте кожи наносят бананы, манго, виноград, цитрусовые и сухофрукты. Каждый из этих продуктов по-своему влияет на работу сальных желез и уровень гормонов, что особенно критично для людей, склонных к гормональным высыпаниям.

Особое внимание эксперты уделяют перезрелым бананам, которые обладают высокой гликемической нагрузкой. Их употребление вызывает резкие колебания уровня инсулина, что в свою очередь стимулирует выработку кожного сала.

Манго, считающееся королем фруктов, также попадает в «черный список» из-за способности провоцировать воспаления при чрезмерном увлечении им в летний сезон.

Виноград опасен высоким содержанием натурального сахара, особенно если есть его большими порциями без продуктов, богатых клетчаткой. Также специалисты настоятельно рекомендуют избегать магазинных фруктовых соков, которые лишь усугубляют ситуацию с акне.

Дополнительные риски несут цитрусовые и сухофрукты. Апельсины обладают высокой кислотностью, которая может нарушать защитный барьер кожи и вызывать раздражение, переходящее в прыщи, особенно у обладателей чувствительного типа лица.

Сухофрукты, такие как изюм, финики и курага, лишены воды, что значительно концентрирует в них сахар и повышает инсулиновый отклик организма. Диетологи подчеркивают, что умеренность является ключевым фактором: полностью отказываться от фруктов не стоит, однако их количество в рационе должно быть сбалансированным, чтобы избежать неприятных последствий для внешности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.