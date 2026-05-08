«Дешевый выпад»: Меган Маркл обиделась на шутку в популярном телешоу
Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock
Герцогиня намерена прекратить сотрудничество с вещателем.
Герцогиня Сассекская Меган Маркл оказалась крайне возмущена и расстроена из-за сатирического выпада в свой адрес, прозвучавшего в эфире программы Saturday Night Live. Об этом сообщило Yahoo.
Поводом для негодования стала шутка комика Колина Джоста в одной из рубрик шоу, где Маркл назвали «американской террористкой» в рамках скетча, посвященного королевской семье.
Инсайдеры рассказали, что Меган восприняла этот инцидент не как безобидную сатиру, а как личное оскорбление и неуважение.
«Она видит в этом преднамеренный, дешевый и личный выпад — как только она чувствует, что над ней насмехаются, она закрывает дверь», - отметил источник.
Ожидается, что теперь Маркл ограничит любое сотрудничество с вещательной сетью NBC, следуя своей привычной тактике прекращения контактов с медиаресурсами после негативных публикаций.
На фоне медийного скандала Меган Маркл старается демонстрировать приверженность семейным ценностям и спокойной жизни в Калифорнии. Недавно она и принц Гарри отметили семилетие старшего сына Арчи, опубликовав редкие трогательные снимки наследника.
Супруги подчеркнули, что стремятся дать своим детям — Арчи и Лилибет — возможность расти в нормальной обстановке, вдали от того давления, которое испытывал сам Гарри в детстве.
Кроме того, герцогиня недавно совершила тихую сольную поездку в Чикаго, чтобы посетить первое причастие своего крестника. Очевидцы отметили, что она вела себя крайне скромно, сидела с другими прихожанами и не требовала к себе особого внимания.
Несмотря на попытки вести закрытый образ жизни, любые упоминания в прессе по-прежнему вызывают у герцогини болезненную реакцию. Инсайдеры добавляют, что Меган крайне чувствительна к публичным насмешкам, которые, по ее мнению, приобрели систематический характер.
