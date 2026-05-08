Турист лайнера MV Hondius взял на себя обязанности врача из-за хантавируса

Фото: Reuters/IMAGE OBTAINED BY REUTERS

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он рассказал о главной опасности штамма.

В Атлантическом океане на борту роскошного круизного лайнера MV Hondius произошла вспышка опасного хантавируса. Туристу пришлось взять на себе обязанности врача. Об этом сообщило Mirror.

По данным источника, среди пассажиров и экипажа было выявлено восемь случаев заражения, пять из которых уже получили официальное подтверждение. Американский доктор Стивен Корнфелд, находившийся на судне в качестве туриста, был вынужден взять на себя обязанности судового врача после того, как штатный медик сам оказался в числе инфицированных.

Лайнер вышел из Аргентины в начале апреля. Международные организации здравоохранения пытаются отследить все контакты зараженных.

Доктор Корнфелд в интервью поделился деталями течения болезни у пациентов, отметив крайнюю непредсказуемость вируса.

«У первых трех пациентов симптомы проявились почти одновременно. У одной женщины наблюдались спутанность сознания и сильная слабость, она скончалась очень быстро», — рассказал врач.

У других заболевших, включая судового медика, фиксировались высокая температура, одышка и желудочно-кишечные расстройства.

По словам Корнфелда, главная угроза болезни заключается в стремительном ухудшении состояния человека.

«Страх перед хантавирусом вызван тем, что вы можете перейти из состояния серьезно больного в критическое состояние очень быстро», — отметил он.

Он подчеркнул, что обеспечить полноценную реанимационную помощь в условиях корабля невозможно, поэтому выживаемость напрямую зависит от оперативной эвакуации на берег.

Ситуация осложняется тем, что инкубационный период хантавируса может достигать шести недель. Это создает риск появления новых заболевших в ближайшее время.

На борту MV Hondius в начале путешествия находилось около 150 человек из 28 стран. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус пояснил, что первые инфицированные могли подхватить вирус во время орнитологического тура по Южной Америке. Там они посещали места обитания грызунов-переносчиков.

В настоящее время власти Великобритании, Сингапура, Аргентины и Нидерландов проводят мониторинг граждан, контактировавших с пассажирами лайнера.

Британским подданным, возвращающимся домой, предписана изоляция на срок до 45 дней под строгим наблюдением медиков. Подозрения на заражение уже выявлены у трех британцев, один из которых проходит лечение в Нидерландах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.