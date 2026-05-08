Повседневный продукт: как сохранить силу мышц в пожилом возрасте

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Японские ученые назвали вещество, способное предотвратить старческую немощь.

Соединение, присутствующее в экстракте выдержанного чеснока, способствует поддержанию мышечного тонуса и замедляет развитие возрастной слабости. Этот вывод следует из исследования, опубликованного в журнале Cell Metabolism.

В центре внимания специалистов оказалось вещество S1PC, которое образуется в чесноке после долгого процесса созревания. В ходе опытов выяснилось, что этот компонент стимулирует обменные процессы в клетках и провоцирует синтез специфического фермента eNAMPT в жировых тканях.

Данный фермент через кровоток передает сигнал в гипоталамус — отдел головного мозга, который контролирует метаболизм и состояние мускулатуры. В результате тестов на пожилых грызунах, которые регулярно получали S1PC, было зафиксировано укрепление мышц, исчезновение признаков физической хрупкости и стабилизация температуры тела.

Подобный эффект наблюдался и у людей: после употребления данного соединения содержание eNAMPT в крови росло, причем наиболее заметно это проявлялось у испытуемых с нормальным объемом жировой прослойки.

Исследователи полагают, что полученные результаты позволят создать новые доступные методы борьбы с физическим упадком у пенсионеров. Однако авторы работы предупреждают, что пока выводы основываются преимущественно на лабораторных экспериментах.

Для окончательного подтверждения терапевтического действия чесночного экстракта на организм человека и оценки безопасности его длительного применения потребуются дополнительные клинические изыскания.

