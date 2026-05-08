Ловля на живца: педофил общался с выдававшим себя за девочку полицейским

Mirror: педофил общался с выдававшим себя за девочку полицейским

Вместо личной встречи теперь злоумышленнику светят лишь свидания в тюрьме.

В Великобритании 48-летнего педофила раскрыл полицейский под прикрытием, который притворялся 12-летней девочкой. Об этом сообщило Mirror.

Преступник был задержан в ходе спецоперации. Мужчина в течение нескольких месяцев вел переписку с сотрудником полиции, который выдавал себя за ребенка. Злоумышленник использовал в чатах вызывающий псевдоним «Папочка-педофил» и выражал готовность проехать более 320 километров ради личной встречи с ребенком.

Судья Стюарт Драйвер, выносивший вердикт, подчеркнул, что подсудимый представляет высокую опасность для общества, учитывая характер его общения и обнаруженные у него материалы. Прокурор сообщил, что педофил отправлял офицеру под прикрытием сообщения интимного характера и принуждал к сексуальным отношениям.

При обыске в доме осужденного были изъяты компьютеры и телефон, на которых обнаружили 125 изображений детей, включая наиболее тяжкие категории контента.

Несмотря на начатое расследование и временный запрет на контакты с детьми, мужчина нарушил предписания властей. Он проживал в доме своей новой партнерши, где находилась ее малолетняя дочь. Злоумышленник даже забирал ребенка из школы, скрывая от своей спутницы наложенные судом ограничения.

Защита пыталась оправдать действия фигуранта депрессией, развившейся после тяжелого развода и финансовых трудностей. Однако обвинение настояло на немедленной изоляции преступника от общества.

Помимо тюремного срока, ему назначили бессрочный запрет на деятельность, связанную с риском причинения вреда детям, и обязали пожизненно находиться на учете в реестре сексуальных преступников.

