Смертельная борьба в кабине Boeing: стали известны детали крушения в Китае

Фото: www.globallookpress.com/Zhang Tao

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Расшифровка черных ящиков зафиксировала отчаянное противостояние экипажа за управление падающим самолетом.

Драматическая борьба в кабине пилотов Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines длилась около 18 секунд непосредственно перед столкновением воздушного судна со склоном горы. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Согласно данным регистраторов, один из пилотом пытался изо всех сил выровнять самолет и поднять его нос вверх, в то время как другой целенаправленно толкал штурвал от себя, направляя лайнер к земле.

Трагедия произошла в марте 2022 года во время выполнения рейса из Куньмина в Гуанчжоу. Погибли все 132 человека, находившиеся на борту.

Итальянские СМИ со ссылкой на источники, близкие к расследованию Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB), утверждают, что записи содержат крики, тяжелое дыхание и звуки, напоминающие физическую схватку или ожесточенный спор.

Анализ полетных параметров показал, что перед входом в крутое пике у самолета были принудительно отключены оба двигателя. Эксперты в области авиационной безопасности подчеркивают, что рычаги подачи топлива на данной модели Boeing защищены от случайного переключения, и для их деактивации требуются осознанные действия.

Американские следователи, привлеченные к делу из-за происхождения самолета, отмечают, что лайнер совершил переворот на 360 градусов во время падения.

Тот факт, что бортовой самописец зафиксировал хаотичные движения штурвала в разные стороны, свидетельствует о попытке противодействовать фатальному маневру. В кабине в тот момент находились три человека: командир, второй пилот и наблюдатель, однако следствие пока не уточняет, кто именно совершал те или иные действия.

Хотя официальные власти Китая до сих пор не опубликовали финальный отчет спустя четыре года, международные эксперты склоняются к версии о преднамеренном вмешательстве.

«Обычно маневр крена выполняется плавно, но здесь мы видим резкие движения туда-сюда, как будто кто-то пытался парировать первоначальный наклон», — отметил специалист по расследованию авиакатастроф Джефф Гузетти.

Подобные выводы заставляют авиационное сообщество вновь обратить внимание на проблему психологического здоровья пилотов, которые часто скрывают свои проблемы из-за страха пожизненного отстранения от полетов.

Расследование подтверждает, что технических неисправностей у разбившегося Boeing обнаружено не было, а погодные условия оставались благоприятными в течение всего полета до момента потери связи с диспетчерами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.