В Израиле выявили первый случай хантавируса

Заболевание диагностировали у человека, не связанного с пассажирами корабля.

По всему миру сейчас ищут возможных зараженных опасным хантавирусом. Речь идет о пассажирах лайнера из Аргентины, которые могли сойти на берег еще до того, как на борту началась вспышка инфекции. СМИ Израиля пишут, что в стране выявлен первый случай хантавирусной инфекции — как раз у человека, который никак не связан с пассажирами корабля.

«Предполагается, что пациент заразился во время пребывания в Восточной Европе еще несколько месяцев назад. И обратился за медицинской помощью только после появления симптомов. Подробная информация о пациенте, месте его проживания и медицинском центре, где был поставлен диагноз, пока является секретной», — пишет газета The Jerusalem Post.

При этом география случаев заражения стремительно расширяется. Заболевшие люди, сошедшие с корабля на острове Святой Елены, сейчас находятся в разных странах — от Канады до Новой Зеландии. В Европе несколько пациентов в разных странах. Поступает информация даже о случаях на Украине. Фармкомпании по всему миру срочно работают над лекарством.

Тем временем сторонники теорий заговора получили новый повод для обсуждений. В соцсетях обратили внимание на публикацию, которая появилась еще несколько лет назад в канале под названием «Прорицатель». В сообщении была короткая последовательность: «2023 год — коронавирус закончился. 2026 — хантавирус начнется».

