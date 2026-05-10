Шишка вместо ужина, огурец на завтрак: на каких странных диетах сидят российские звезды

Вместе с тренером-нутрициологом разобрали самые безумные попытки знаменитостей похудеть.

В шоу-бизнесе худоба давно стала не просто трендом, а пропуском в мир успеха. Ради него знаменитости готовы на все: голодать неделями, есть одни огурцы или пить отвары из сосновых шишек.

За яркими заголовками о молниеносном похудении скрывается жесткая реальность: потеря мышечной массы, гормональные сбои и стремительный возврат килограммов с процентами.

Вместе с тренером-нутрициологом Ольгой Яблоковой в материале 5-tv.ru разобрали самые громкие и безумные диеты российских звезд.

Глюкоза: отвар из сосновых шишек

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, недавно сделала признание, что начала пить отвар из шишек ради детокса.

«В последнее время мне хочется изучать все новое. Поэтому я покупаю какие-то курсы, еще что-то. Я уже месяц на очистке. Там очень все детально: ты пьешь шишку — это такой шишечный отвар. Там всякие травы, но главный ингредиент — шишка», — поделилась звезда в шоу «Кстати».

Глюкоза добавила, что напиток помогает гормональному фону и превращает кортизол в мелатонин, а тот — в дофамин. По ее словам, так можно спасти сбитые циркадные ритмы.

Эксперт пояснила, что отвары из шишек действительно применяются в народной медицине: для лечения простуды, улучшения здоровья легких и укрепления иммунитета.

«Сосновые шишки содержат эфирные масла, смолы и фитонциды, которые могут оказывать легкое влияние на гормональный фон за счет нормализации работы нервной системы и снижения воспалительных процессов. Но на похудение такой метод точно не будет работать», - отметила Яблокова.

Мария Кожевникова: голодание в течение трех недель

Актриса Мария Кожевникова выбрала самый радикальный путь. В интервью для журналистки Лауры Джугелии она призналась, что практикует длительное голодание.

«Я это практикую. Не советую человеку самому начинать, нужно в клиниках. Я начинала с семи дней, потом 14, а в этом году я уже 21 день голодала. Я такое состояние испытала! Это такой свет внутри! Тишина, в хорошем смысле пустота», — рассказала актриса.

По словам специалиста, здесь важно понимать длительность голодания. Если это плавный заход на один-два дня и плавный выход под наблюдением специалиста, иногда такую практику можно включать в стратегию похудения.

Она помогает улучшить работу митохондрий и убрать лишнюю воду. Но неделя, две недели и тем более 21 день без строгого врачебного контроля несут угрозу сердечно-сосудистой системе и почкам.

После возврата к обычному питанию человек может набрать еще больше. У голодания есть противопоказания, их важно учитывать.

Виктория Боня: травяные детоксы

Несколько лет назад телеведущая Виктория Боня опубликовала в личнос блоге пост о четырехдневном детоксе. Она сообщила, что весь ее рацион на четыре дня — это отвар трав желчегонный, шиповник и имбирь.

Нутрицолог отметила, что любые травы имеют разные свойства, но напрямую к похудению они не ведут.

Впрочем, это не делает их бесполезными. Например, имбирь действительно улучшает обмен веществ, зеленый чай богат антиоксидантами, а фенхель и солодка могут снижать аппетит.

Однако не стоит пить литры концентрированного имбирного отвара. Это может ударить по желудку

«Прием отваров в целом может помочь в уменьшении количества пищи за счет потребляемой жидкости. Но как самостоятельное средство сжигать жир не будет», — предупредила эксперт.

Ксения Бородина: огуречная диета — минус 12 кг за две недели

Звезда «Дома-2» Ксения Бородина после рождения дочери в 2008 году набрала 23 килограмма. Чтобы похудеть, она придумала диетический рацион. На завтрак — кусочек ржаного хлеба и пара свежих огурцов, на обед — овощной суп и салат из огурцов с зеленью, на ужин — просто огурец.

Главное условие — не менее четырех огурцов в день. Итогом стало похудение на 12 килограмм за две недели.

Главным условием диеты телеведущей был обязательный прием стакана воды до начала употребления пищи. В день она выпивала не менее полутора литров.

По мнению эксперта, такая диета почти не дает белка и жиров, а значит, повышает риск слабости, срывов и потери мышечной массы.

Быстрое снижение веса происходит в основном за счет вывода лишней жидкости и значительного дефицита калорий, а не потери жировой ткани.

«Это не даст долгосрочного результата, а скорее всего приведет к еще большему набору веса после завершения диеты», — пояснила нутрициолог.

Анна Седокова: интервальное голодание

В декабре 2020 года певица Анна Седокова рассказала, что практикует интервальное голодание по схемам 18/6 и даже 20/4.

«Интервальное голодание на праздники: необходимо лишь правильно рассчитать время. К примеру, вы хотите сесть за стол в 20.00. Если вы на 18/6 (как я) или на 20/4 (тоже я иногда), то эти 20.00 должны выпадать на 6 часов», — пояснила певица.

Поясним: первая цифра — это количество часов подряд, когда человек вообще не ест (разрешается только вода, несладкий чай или кофе). Вторая цифра — это «окно», в течение которого можно есть.

То есть схема 18/6 означает 18 часов голода и шесть часов на приемы пищи, 20/4 — 20 часов без еды и четыре часа, когда можно есть.

Яблокова разъяснила, что в исследованиях интервальное голодание действительно приводило к снижению веса, но эффект зависит от общего питания, а не от самого факта пропуска завтрака.

Данный способ приносит пользу, только если весь рацион состоит из полезных продуктов. Самый безопасный интервал, по словам эксперта, — восемь часов на еду и 12 часов перерыва.

«При такой схеме в течении восьми часов съедается весь рацион, а 12 происходит голодание. Отлично подходит вариант просто раннего ужина», — подчеркнула Яблокова.

Сати Казанова: яблочная диета

Певица Сати Казанова всегда следила за фигурой и выглядела превосходно, но в какой-то момент певица осталась недовольна собой. Причиной стала неосторожная фраза молодого человека в училище культуры и искусств.

«Казанова, ты что, потолстела?" В тот же день я села на диету. Целое лето питалась одними огурцами и яблоками, от которых постоянно урчал живот. Сбросила килограмма четыре, покорила того парня (и впоследствии благополучно бросила), но сильно навредила желудку», — рассказала свою историю артистка в одном из интервью.

Нутрицолог считает такой способ неэффективным и даже вредным. Яблочная монодиета дает резкое снижение калорий, много воды и мало питательных веществ

Такой режим не закрывает потребность в белке, жирах, минералах и ведет к слабости, дефицитам и срывам. Плюсом добавляется агрессивное действие фруктовых кислот на эмаль зубов и желудок.

Яблоки хороши как дополнение к рациону, но не как единственная еда.

Как на самом деле нужно худеть

Любая экстремальная диета — это временная мера. Тело нельзя обмануть резкими ограничениями: если сбрасывать вес слишком быстро, уходят мышцы и вода, а метаболизм замедляется. В результате человек выглядит рыхло, а вес возвращается с процентами.

Умеренность, сбалансированность, физическая активность и учет индивидуальных особенностей — вот настоящая формула хорошей фигуры.

Главный совет — не стоит копировать звезд. Следует прислушиваться к граммотным тренерам, брать за основу рационы с подсчитанным КБЖУ. А также следует добавить в режим дня спорт. При таких условиях вы точно сможете слепить фигуру мечты.

