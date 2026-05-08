Армия России освободили населенный пункт Кривая Лука в ДНР за неделю до начала перемирия
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Сегодня же начало действовать объявленное Владимиром Путиным в честь празднования 81-летия Победы перемирие.
Вооруженные силы России за неделю до объявленного Владимиром Путиным в честь празднования 81-летия Победы перемирия освободили населенный пункт Кривая Лука в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
