Не смог утопить: как физик-ядерщик Никита Тонких спланировал убийство жены

Сначала он якобы хотел устроить несчастный случай на воде, а потом взял в поездку оружие.

История физика-ядерщика Никиты Тонких потрясла всю страну после того, как стало известно, что он застрелил собственную жену из арбалета.

Преступление произошло летом 2023 года во время возвращения из Абхазии. По данным следствия, мужчина заранее подготовил оружие, а после нападения спрятал тело супруги в лесу.

Сначала Никита пытался убедить всех, что Екатерина исчезла после ссоры. Однако позже под давлением доказательств признался в убийстве. Как выяснилось, за внешне спокойной семейной жизнью скрывались измены, конфликты и страх женщины потерять семью.

Никита и Екатерина прожили вместе 12 лет. Он работал в научной сфере, она преподавала в музыкальной школе. Пара воспитывала двоих сыновей и производила впечатление обычной благополучной семьи.

«Идеальная семья» с трещинами

Роман будущих супругов почти сразу закончился свадьбой. Родные Екатерины тогда были уверены, что девушка встретила надежного мужчину: Никита казался спокойным, заботливым и внимательным.

После свадьбы семья постоянно переезжала. Тонких искал себя в разных профессиях и проектах, но нигде надолго не задерживался. Екатерина поддерживала мужа и соглашалась менять города вслед за ним. Со временем супруги осели в подмосковном Солнечногорске.

Однако отношения постепенно начали портиться. По словам знакомых, мужчина стал замыкаться в себе, избегал общения с женой и отдалялся от семьи. Екатерина старалась оправдывать его поведение и не устраивать скандалов.

Резинка для волос и первая тревога

Позже женщина узнала об измене мужа. Об этом спустя время рассказала подруга погибшей.

«Как сейчас помню: позвонила вся в слезах и сказала, что нашла в их ванной чужую резинку для волос. Он объяснил это тем, что молодая коллега приехала к нему принять ванну, так как у нее отключили горячую воду. Ситуация, по мне, вполне однозначная. Но Катя предпочла поверить мужу, ну, или просто боялась принять правду», — рассказала приятельница Екатерины.

Несмотря на подозрения и переживания, Екатерина решила сохранить брак. Близкие позже признавались, что женщина очень боялась развода и надеялась наладить отношения.

Отпуск, после которого она исчезла

В июле 2023 года супруги отправились в Абхазию. Это был редкий отпуск без детей — сыновей оставили у родителей Никиты в Брянске.

После отдыха пара поехала за детьми. По дороге Екатерина переписывалась с подругами и обещала написать, когда доберется домой. Но вскоре связь с ней внезапно оборвалась.

Когда женщина перестала отвечать на сообщения, друзья начали беспокоиться. Сам Никита при этом не торопился обращаться в полицию. Позже он рассказал, что супруги поссорились в дороге, после чего Екатерина якобы вышла из машины и исчезла.

Мужчина уверял, что уснул, а когда проснулся — не смог найти жену.

Полиграф, арбалет и признание

Следователи почти сразу усомнились в этой версии. Во время проверки Никиту направили на полиграф. По данным следствия, мужчина заметно нервничал, путался в показаниях и в итоге признался в преступлении.

Как оказалось, конфликт между супругами действительно произошел в машине. Во время разговора зашла речь о разводе. За рулем находилась Екатерина.

В какой-то момент Никита достал из багажника арбалет и выстрелил жене в затылок. После выстрела женщина еще была жива. Следствие позже установило, что мужчина довел преступление до конца, а затем вывез тело в лес и закопал.

«Я позвонила следователю — она все мне подробно рассказала: как он выстрелил, как он проворачивал стрелу еще несколько раз, чтобы Катя уже наверняка была мертва», — рассказала мать погибшей Елена в интервью Елене Погребижской.

Следствие пришло к выводу, что убийство было спланировано заранее.

«Хотел утопить, но помешали свидетели»

Подруги Екатерины уверены, что Тонких задумывался об убийстве еще раньше. По их словам, однажды во время прогулки по Волге мужчина уже пытался избавиться от супруги.

«На прогулке по Волге — это был самый идеальный момент. Утопил бы ее — и концы в воду. Катю спасло то, что в момент, когда они плыли, она записала и отправила мне видео. И потом, там было слишком много свидетелей. И если бы с Катей что-то случилось, все сразу же подумали бы на него. Поэтому у него не получилось это сделать», — рассказала подруга погибшей.

Официально эта версия следствием не подтверждалась, однако близкие Екатерины уверены: преступление мужчина обдумывал задолго до поездки.

Попытка очернить погибшую

На суде Никита Тонких признал свою вину, однако попытался выставить жену плохой матерью. Мужчина утверждал, что Екатерина якобы плохо обращалась с детьми и даже применяла к ним силу.

Родители обвиняемого поддержали его слова. Сам Тонких объяснял, что боялся после развода потерять сыновей и ограничиться редкими встречами с ними.

В итоге суд приговорил мужчину к девяти годам колонии строгого режима. Смягчающим обстоятельством стало наличие двоих несовершеннолетних детей. По словам родственников погибшей, без этого срок мог быть значительно больше.

Борьба за детей после трагедии

После убийства сыновей пары забрали родители Никиты Тонких. Мать Екатерины позже рассказывала, что семья обвиняемого почти сразу начала оформлять опеку.

«Я приехала и зашла к следователю Екатерине — поговорить. Думала, что в кабинет никто не зайдет. Но тут дверь отворилась настежь, и вошли родители Никиты. Мне это не понравилось. А следователь даже не сделала им замечание. Мне показалось, что они слишком вольно себя вели», — вспоминала Елена в интервью журналистке Елене Погребижской.

По словам женщины, родственники Никиты сразу начали обсуждать оформление документов на детей.

«С порога задали конкретный вопрос: «Опекунство на детей мы сможем оформить, пока Лена будет забирать тело?» То есть они уже все решили — кто будет опекуном, как и что. Я тогда возразила: «А почему вы? Почему не я? Я тоже хочу забрать детей». На это Екатерина сразу ответила: «У вас вообще шансов нет. Вы женщина предпенсионного возраста и гражданка Белоруссии», — рассказала мать погибшей.

Сейчас бабушка видится с внуками крайне редко.

