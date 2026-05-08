Сохранить память: Путин обратился к народам Грузии и Молдавии в преддверии 9 Мая

Путин призвал народы Грузии и Молдавии сохранить память о ВОВ

Президент России Владимир Путин обратился к народам Грузии и Молдавии в преддверии празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Текст обращения публикует официальный сайт Кремля.

Российский лидер призвал их сохранить память о годах Великой Отечественной войны и передать добрые традиции дружбы и взаимопомощи новым поколениям.

Кроме того, Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии.

«В поздравительных посланиях лидерам и гражданам зарубежных государств Президент России передал сердечные поздравления и слова искренней признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им доброго здоровья, бодрости духа и долголетия», — сказано на сайте Кремля.

В своем поздравлении Путин подчеркнул, что в этот день наши страны воздают дань благодарности и уважения отцам и дедам, которые вместе сражались на фронте и трудились в тылу ради приближения долгожданной Победы.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Абхазии Бадра Гунба прибыл в Москву накануне 9 Мая. Бадра Гунба вместе с супругой примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

