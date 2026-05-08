Стали известны дата и место похорон Галины Ненашевой

О смерти певицы ранее сообщал телеведущий Андрей Малахов.

Заслуженную артистку России Галину Ненашеву похоронят 12 мая на Троекуровском кладбище. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей семьи артистки.

Галина Ненашева умерла в возрасте 85 лет 4 мая 2026 года. О трагедии в семье сообщал телеведущий Андрей Малахов.

«Не стало легендарной певицы Галины Ненашевой», — писал он.

Заслуженная артистка родилась 18 февраля 1941 года в Архангельской области. Пик популярности певицы пришелся на 1970-е годы. Она традиционно исполняла русские народные песни, известные романсы вроде «Две гитары» и «Ямщик, не гони лошадей», а также произведения отечественных и зарубежных композиторов.

