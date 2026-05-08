Женщина заявила о нападении призрака в старинном доме в США

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ранее любительница приключений стала известной благодаря «браку» с привидением.

В американском городе Атчисон 42-летняя женщина по имени Брокард подверглась нападению со стороны призрака маленькой девочки в печально известном «Доме Салли». Свою историю она рассказала изданию Mirror.

По словам пострадавшей, мистический инцидент произошел глубокой ночью, когда она пыталась вступить в контакт с духом ребенка. Призрак, согласно местным легендам, обитает в стенах старинного здания еще с начала XX века.

Исследовательница рассказала, что «демоническая сущность» не только оставила на ее теле глубокие царапины, но и передала пугающее послание. Девочка потребовала немедленно покинуть территорию частного владения.

Брокард подробно описала свои пугающие впечатления от пребывания в особняке. Она отметила, что атмосфера в нем буквально лишает сил сразу после входа.

«Весь дом жуткий до чертиков. Когда вы приходите, он мгновенно высасывает из вас каждую унцию энергии. Он почти пуст, если не считать сотен игрушек и кукол. Обстановка затеряна во времени, как в доме, который вашей прабабушке нужно было бы отремонтировать. Запах тоже какой-то странный — смесь гниющей плоти и тяжелых химикатов», — поделилась своими наблюдениями очевидица.

Она добавила, что наиболее тревожным местом оказалась детская комната. Там она обнаружила круг из кукол, словно проводящих спиритический сеанс.

Кульминация наступила около трех часов ночи, когда при попытке общения с помощью мелков сущность сломала их. Затем Брокард почувствовала резкую боль в руке. Подняв рукав, она обнаружила пять отчетливых царапин, напоминающих отметины для счета.

Также в подвале особняка некая невидимая сила хватала ее за ноги. Перед побегом из дома она увидела искаженную фигуру девочки в медицинском халате. После той ночи женщина несколько дней чувствовала себя больной и не могла встать.

История «Дома Салли» связана с трагическим случаем, произошедшим много десятилетий назад. Считается, что в этом здании в 1900-х годах врач проводил экстренную операцию маленькой девочке Салли, которая скончалась прямо на операционном столе.

С тех пор многие посетители сообщали о странных звуках, перемещении предметов и физических атаках. Сама Брокард ранее стала известной благодаря заявлению о «браке» с призраком викторианского солдата.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.